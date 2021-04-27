Телеканал "Интер" ко Дню Победы-2021 проведет онлайн-марш памяти "Наш полк". С 21 апреля все желающие могут присоединиться к мероприятию, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто защищал родину во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте канала.

"Из-за карантинных ограничений уже второй год нет полноценной возможности провести 9 Мая традиционные мероприятия, во время которых тысячи людей проходят по улицам своих городов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны – и возлагают цветы к Вечному огню и памятникам воинам-победителям. Но все желающие смогут пройти вместе в онлайн-строю и таким образом отдать дань памяти и уважения тем, кто встал на защиту Родины в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества", - сообщили на канале.

Онлайн-марш памяти "Наш полк" стартовал 21 апреля 2021 года и продлится до конца дня 9 мая. Чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться на сайте проекта, нажав на кнопку "Я иду!" или позвонить по телефону 0800501093 (звонки по всей территории Украины бесплатные). Также на сайте можно добавить историю своего родственника – участника Великой Отечественной войны.

В прошлом году из-за пандемии марш также проходил онлайн, к нему присоединились более 1,3 млн человек.

"Важно, что огромное количество людей поддерживает наши проекты ко Дню Победы, и марш памяти в том числе. Это вселяет веру и надежду. Сейчас непростое время. Но когда видишь, что маршем памяти, пусть даже онлайн, с тобой плечом к плечу идет больше миллиона человек, твоих единомышленников, людей, для которых важна память, для которых важна правда, – это дает серьезную силу и веру, - заявила руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Напомним, в прошлом году в День Победы канал "Интер" стал лидером украинского телеэфира.

Также мы писали о том, что "Интер" выиграл иск к Нацсовету из-за концерта на День Победы.