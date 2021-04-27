Российский трубоукладчик "Академик Черский" присоединился к "Фортуне" и приступил к достройке газопровода "Северный поток-2" в датских водах.

Об этом со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 сообщает TACC во вторник, 27 апреля.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - рассказали в компании.

Напомним, Россия может достроить трубопровод "Северный поток-2", который готов на 98%, и пустить первые объемы газа в сторону Германии уже этим летом.

В феврале мы сообщали, что трубопровод "Фортуна" в датских водах приостанавливал работы из-за шторма, а через несколько дней продолжил укладку.

Между тем, вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявлял, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2". При этом он добавил, что Комиссия ЕС должна обеспечить использование газопровода так, как того требуют правила ЕС.