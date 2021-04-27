Экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный обнародовал список людей, в том числе нардепов, которые в ближайшее время станут объектом внимания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий пост Нескоромный опубликовал в Telegram-канале.

"Список людей, в том числе нардепов из президентской фракции, которыми уже в ближайшее время займется НАБУ. Сфотографирован сотрудником СБУ на компьютере резидента одной из иностранных разведок. Депутаты "Слуги народа", вам его Баканов ведь правда не показал?" - написал Нескоромный.

В список, который на фото озаглавлен "Лица, деятельность которых будет предметом дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и проведения судебной реформы", вошли нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Евгений Шевченко. Также в нем внефракционные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский, представители ОПЗЖ Илья Кива, Тарас Козак, Виктор Медведчук и другие.

Кроме того, по данным Нескоромного, НАБУ займется главой Минздрава Максимом Степановым, и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым, главой НБУ Кириллом Шевченко, замглавы Офиса президента Олегом Татаровым. Также в списке бизнесмены Олег Бахматюк, Игорь Коломойский, Алексендр Ярославский и другие.

Напомним, в конце января СБУ обвинила бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного в причастности к организации подготовки убийства главы управления спецслужбы Андрея Наумова.

Нескоромный выехал из Украины, а в ответ на заявление СБУ он пообещал рассказать о коррупции во власти и иностранных агентах в верхушке СБУ.