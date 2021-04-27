Сегодня Минздрав опубликовал данные за весь период вакцинации в Украине. Она, напомним, началась 24 февраля.

Судя по сегодняшнему сообщению МОЗ, только девять украинцев вакцинировались полностью - то есть получили два положенных укола.

При этом только первую дозу получили более полумиллиона человек. А всего так или иначе укололись 539 126 украинцев.

Это значит, что скорость вакцинации в Украине - 8 838 человек в день. Хотя на старте кампании министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что цифра будет стартовать от десяти тысяч вакцинаций в сутки.

На выходе же, как видим, и вовсе мизерный результат - лишь девять человек, получивших вторую дозу.

По этому показателю Украина сейчас в конце международных рейтингов по вакцинации. По данным газеты The New York Times, наша страна по доле привитого населения на шестом месте от конца, между Парагваем и Гватемалой.

Также Украина стоит на последнем месте среди всех стран мира, где идет вакцинация, по числу полностью привитых людей.

В нашей компании - Намибия, Гватемала, Габон, Съерра-Леоне и Гондурас.

Но в чем причина столь низких темпов?

Основная вакцина для Украины - это "АстраЗенека" и ее аналоги.

Изначально украинская власть взяла самый длинный интервал между первой и второй дозой - 12 недель, хотя по протоколам Евросоюза позволяется выдерживать и меньший перерыв - 4 недели.

В Украине это аргументировали тем, что эффективность вакцины при длительном перерыве достигает 80%, а при меньшем - 60-70%.

Таким образом понятно, что более-менее массово вторые дозы "Ковишилда" или "АстраЗенеки" начнут вводить в мае.

Было ли это решение верным? Скорее всего нет: ведь по сути вакцинация таким образом замедляется в три раза. Такая практика может быть оправданной для стран, где больше вакцин, и можно выбирать. Но вряд ли для Украины.

При этом с конца марта украинцам также начали колоть китайскую вакцину компании Sinovac. Там перерыв меньше - четыре недели. Таким образом вторые дозы китайской прививки могут начать вводить уже сейчас. Не исключено, что первые люди, получившие две дозы - как раз "клиенты" китайской "фармы".