Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, посетит Варшаву и встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. В свою очередь, польский лидер посетит нашу страну 24 августа - во время празднования 30-летия Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Информацию о визите Зеленского подтвердил по итогам встречи в Варшаве с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

По словам Щерского, Владимир Зеленский посетит Варшаву 3 мая во время празднования 230-летия принятия первой польской Конституции, а также проведёт встречу с Анджеем Дудой.

Щерский так же рассказал, как прошла встреча с Жовквой. Стороны обсудили четыре темы: взаимные визиты президентов, активность российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря, польское председательство в ОБСЕ в 2022 году и поддержку Украины на форумах НАТО и ЕС.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины сообщил, что по оценке украинской стороны анонсированный Москвой отвод российских войск, которые в последнее время наращивались у границ с Украиной, носил характер только единичных перебросок в места постоянной дислокации.

"Техника, боевые возможности остались. Имеем дело с умеренным уровнем отвода войск. Украинская сторона оценивает это как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Он также сообщил, что Варшава рассматривает разные сценарии увеличения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на Донбассе, добавив, что Киев хочет активизировать роль ОБСЕ в этом процессе.

Напомним, в октябре прошлого года президент Польши Дуда вместе с женой посещал Украину.

Тогда в Киеве Дуда посетил памятник жертвам Голодомора и провел встречу с Зеленским.