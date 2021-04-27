Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на период локдауна с 29 апреля до 17 мая не будут работать в том числе и отели. При этом он не делал уточнений, что будут исключения для иностранцев.

Это вчера вызвало настоящую панику в туристическом секторе Турции. Поэтому, вероятно, власти решили переиграть ситуацию.

И сегодня с утра вышло разъяснение турецкого МВД, в котором уточняется, что отели не могут принимать внутренних туристов и иностранцев с видом на жительство в Турции. А про иностранных туристов ничего не сказано. То есть, получается, им разрешено отдыхать в отелях.

Но среди представителей турбизнеса ходят слухи, что турецкое правительство все-таки введет ограничения и для иностранцев, чтобы местное население не возмущалось дискриминацией. То есть, ситуация пока неопределенная.

Противоречивая информация поступает и от отелей.

"Мы будем закрыты до 28 мая, а до этой даты не принимаем резерваций. Нам нет смысла открываться для небольшого количества гостей, из-за локдауна и приостановки чартеров из России. Поэтому сезон у нас начнется летом", - сказали "Стране" в пятизвездочном Belconti Resort Hotel в Белеке.

Часть же будет открыты для иностранцев и во время локдауна. "Мы принимаем гостей и в период локдауна", - сказали нам в Limak Arcadia Sport Resort в Белеке.

Напомним, "Страна" писала о том, какие еще ограничения в Турции будут действовать во время локдауна. Речь об ограничении перевозок, запретах на прием гостей для заведений общепита, переходе садиков и школ на онлайн-обучение.

Также мы сообщали, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам чаще летать в Турцию вместо россиян, которые не могут туда добраться из-за остановки авиасообщения.