Глава американской компании SpaceX Илон Маск считает, что при покорении Марса умрет большое количество людей.

Об этом Маск сказал в беседе с главой фонда X Prize Питером Диамандисом.

"Вы можете умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и все такое", - заявил Илон Маск.

По мнению главы SpaceX, покорение Марса будет "трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым".

"Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале", - сказал он.

При этом, по мнению миллиардера-изобретателя, покорение Марса - "славное приключение и невероятный опыт". Однако принимать в нем участие должны не все, а только добровольцы.

Напомним, в Китае разработали первый марсоход, его назвали в честь бога огня Чжужун. Презентация машины состоялась в субботу, 24 апреля, в городе Нанкин провинции Цзянсу.

Также мы писали о том, что недавно марсианский вертолет Ingenuity, который совершил полет над поверхностью Красной планеты, прислал первую цветную фотографию с Марса.