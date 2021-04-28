Сегодня начинаются семнадцатые лунные сутки - день особой раскрепощенности, свободы, когда от общения можно почувствовать настоящую радость. Не рекомендуется сегодня скучать, оставаться в уединении, ведь Луна в Скорпионе не благоволит одиночкам, эгоистам, замкнутым или хмурым людям. Поэтому предлагаем рейтинг знаков Зодиаков, которых сегодня нужно расшевелить, заставить улыбнуться, озадачить приятным делом или небольшой просьбой.

Это Рак, Дева, Скорпион и Водолей. Иногда настроение этих представителей гороскопа не расположено к общению, а окружающим приходится догадываться про их искренние желания и чувства.

Рак (22 июня - 22 июля)

Раки обладают огромной эмпатией по отношению к людям. Им бывает сложно общаться с окружающими из-за чрезмерной чувствительности. Они настолько тонко умеют сопереживать, что каждой клеточкой ощутят такую же боль, которую испытывает их близкий. Часто у этого представителя водной стихии особенные трудности возникают в общении с людьми из сферы услуг. Цена "рачьей" любви такова, что мало кто знает их по-настоящему.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Чтобы сегодня все дела получались, важно быть открытым и заводить новые знакомства. Не стоит ожидать подвоха от друзей, не нужно бояться быть осмеянным или непонятым. Астрологам известно, что для Дев нет сложностей в том, чтобы сходить в кино или на выставку одному, но намного радостнее находиться в компании единомышленников. А для этого нужно лишь одно - ненадолго забыть о своей чрезмерной эгоистичности и начать искренне интересоваться жизнью близких и друзей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион - самый интересный знак зодиака. Он умеет быть чрезмерно прямолинейным и правдивым с теми, кого знает и кому доверяет. Но с незнакомыми этот знак зодиака скрытен и осторожен. В людях он ценит преданность. Поэтому доверять ему вы сможете только тогда, когда и он поймет, что может на вас рассчитывать. Вот такую взаимную симпатию или антипатию может выстраивать Скорпион с окружающими.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Водолеи - неожиданные представители рейтинга замкнутых людей. Однако именно они хитрят, когда рассказывают о себе то, что остальным кажется важным и личным. Этот знак никогда не откроет свои потаенные страхи и желания, не расскажет о комплексах и обидах. Внутри них бушуют совершенно противоположные чувства тем, которые они демонстрируют миру. Однако Водолеи умеют подстраиваться, чтобы стать своим в любом коллективе. При этом они даже близким редко показывают себя настоящего.

Что касается остальных знаков Зодиака, то им намного проще открываться в современном обществе. Возможно, из-за умения подавлять в себе чрезмерную чувствительность или благодаря уважению к мнению других. Если и далее продолжать цепочку знаков от скрытых до наиболее открытых, то после Водолеев последует Телец, который славится своей молчаливостью и не станет лишний раз звонить или писать без повода. Львы не привыкли душевно общаться с незнакомыми, но как только лучше узнают собеседника, проявят весь свой талант и мудрость коммуникабельности. У Стрельцов жажда общения и тяга к одиночеству находятся в балансе, общения с незнакомцами они не боятся. Близнецы способны с любым человеком найти общий язык, но только если заинтересованы в собеседнике. Овнам важно вовлечь как можно больше людей в свои интересы, но из-за их высокомерия не все готовы общаться с ними. Козероги зависят от мнения окружающих, поэтому им важно быть среди людей, в коллективе, в соревновании. Весы ценят социальное взаимодействие и любого подтолкнут к откровенному разговору. У Рыб нет ни одной проблемы, связанной с общением, они максимально дружелюбны и обладают шармом, который легко вовлекает остальных в их проекты.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп с 26 апреля по 2 мая про главные откровения этой недели, которые ждут все знаки Зодиака.

Также мы публиковали астрологический прогноз для трех знаков Зодиака, которые должны черпать силу в молчании, хотя и любят поговорить.