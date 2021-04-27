По состоянию на 1 апреля 2020 года на территории США постоянно проживает 331 449 281 человек. Это на 7,4% больше, чем в 2010 году.

Об этом в Twitter сообщило Бюро переписи населения США (CENSUS).

"Число людей, проживающих в Соединенных Штатах, включая 50 штатов и округ Колумбия, составляло 331 449 281 человек по состоянию на 1 апреля 2020 года, что на 7,4% больше по сравнению с переписью 2010 года", - сообщили в бюро.

По сравнению с данными десятилетней давности количество людей, постоянно проживающих в США, увеличилось на 22,7 миллиона человек, или на 7,4%.

Результаты переписи населения США повлияют на распределение сил в Палате представителей, 435 мест которой заполняются в соответствии с числом населения отдельных штатов. Кроме того, они повлияют на численность выборщиков во время президентских выборов, которая привязывается к количеству законодателей в Конгрессе.

Напомним, в 2019 году Трамп отказался включать вопрос о гражданстве США в листы для переписи населения.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса Украина отменила перепись населения в 2021 году.