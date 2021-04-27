Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины проведет одно пленарное и два внеочередных заседания.

Во время пленарного заседания, которое начнется в 10:00, нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который позволяет иностранцам покупать в нашей стране земельные участки сельхозназначения за пределами населенных пунктов.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Нардепы рассмотрят еще один законопроект о земельной реформе, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи". Также нардепы займутся рассмотрением законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Отметим, что сегодня Рада также проведет два внеочередных заседания.

В 16:00 состоится внеочередное заседание, где будет обсуждаться принятия неотложных мер по противодействию распространения Covid-19. Второе внеочередное заседание состоится сразу после первого. Подробнее о повестке дня можно почитать здесь.

Ранее мы рассказывали, что Рада на этой неделе соберется на четыре внеочередных заседания и займется кадрами в Кабмине.