Сегодня Рада проведет сразу три заседания. Нардепы займутся землей, почтой и борьбой с Сovid-19
Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины проведет одно пленарное и два внеочередных заседания.
Во время пленарного заседания, которое начнется в 10:00, нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который позволяет иностранцам покупать в нашей стране земельные участки сельхозназначения за пределами населенных пунктов.
Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.
Нардепы рассмотрят еще один законопроект о земельной реформе, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи". Также нардепы займутся рассмотрением законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.
Отметим, что сегодня Рада также проведет два внеочередных заседания.
В 16:00 состоится внеочередное заседание, где будет обсуждаться принятия неотложных мер по противодействию распространения Covid-19. Второе внеочередное заседание состоится сразу после первого. Подробнее о повестке дня можно почитать здесь.
Ранее мы рассказывали, что Рада на этой неделе соберется на четыре внеочередных заседания и займется кадрами в Кабмине.