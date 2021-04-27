Еще четыре украинца получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Всего вакцинацию завершили 9 человек
В понедельник, 26 апреля, прививку от коронавируса в Украине сделали 11 100 человек. Четыре украинца за прошлые сутки получили вторую дозу вакцины.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
Всего в Украине прививку от коронавируса сделали 539 126 человек. Одну дозу препарата получили 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По состоянию на 26 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 495 569 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах Украины за прошлые сутки:
Киев - 1 079 прививок;
Винницкая область - 346 прививок;
Волынская область - 332 прививки;
Днепропетровская область - 1 374 прививки;
Донецкая область - 398 прививок;
Житомирская область - 342 прививки;
Закарпатская область - 267 прививок;
Запорожская область - 660 прививок;
Ивано-Франковская область - 172 прививки;
Киевская область - 546 прививок;
Кировоградская область - 183 прививки;
Луганская область - 108 прививок;
Львовская область - 670 прививок;
Николаевская область - 479 прививок;
Одесская область - 679 прививок;
Полтавская область - 507 прививок;
Ровенская область - 190 прививок;
Сумская область - 335 прививок;
Тернопольская область - 383 прививки;
Харьковская область - 546 прививок;
Херсонская область - 110 прививок;
Хмельницкая область - 507 прививок;
Черкасская область - 443 прививки;
Черновицкая область - 241 прививка;
Черниговская область - 203 прививки.
Напомним, летом Евросоюз может разрешить въезд туристам с сертификатами о вакцинации.
Также мы писали о том, что Степанов рассказал о создании двух вакцин в Украине, но нужно еще 100 миллионов.