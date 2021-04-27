В понедельник, 26 апреля, прививку от коронавируса в Украине сделали 11 100 человек. Четыре украинца за прошлые сутки получили вторую дозу вакцины.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

Всего в Украине прививку от коронавируса сделали 539 126 человек. Одну дозу препарата получили 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 26 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 495 569 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах Украины за прошлые сутки:

Киев - 1 079 прививок;

Винницкая область - 346 прививок;

Волынская область - 332 прививки;

Днепропетровская область - 1 374 прививки;

Донецкая область - 398 прививок;

Житомирская область - 342 прививки;

Закарпатская область - 267 прививок;

Запорожская область - 660 прививок;

Ивано-Франковская область - 172 прививки;

Киевская область - 546 прививок;

Кировоградская область - 183 прививки;

Луганская область - 108 прививок;

Львовская область - 670 прививок;

Николаевская область - 479 прививок;

Одесская область - 679 прививок;

Полтавская область - 507 прививок;

Ровенская область - 190 прививок;

Сумская область - 335 прививок;

Тернопольская область - 383 прививки;

Харьковская область - 546 прививок;

Херсонская область - 110 прививок;

Хмельницкая область - 507 прививок;

Черкасская область - 443 прививки;

Черновицкая область - 241 прививка;

Черниговская область - 203 прививки.

Напомним, летом Евросоюз может разрешить въезд туристам с сертификатами о вакцинации.

Также мы писали о том, что Степанов рассказал о создании двух вакцин в Украине, но нужно еще 100 миллионов.