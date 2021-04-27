По состоянию на утро вторника, 27 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 915 человек. После четырехдневного падения числа новых зараженных, снова отмечен резкий рост заболевших.

Напомним, что 26 апреля, в стране было выявлено 5 062 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь выросло на 2 853 человека.

Умерли за отчетный период 432 человека (с начала эпидемии 42 950 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 17 391 человек (с начала эпидемии - 1 596 829 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 336 детей и 202 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Полтавской области (651 человек), Донецкой области (588), Одесской области (580) и Запорожской области (552).

В Киеве выявлено 869 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что Степанов рассказал о создании двух вакцин в Украине, но нужно еще 100 миллионов.