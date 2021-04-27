После четырех дней падения Covid-19 перешел в контратаку. Новых зараженных за сутки больше 7 000
По состоянию на утро вторника, 27 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 915 человек. После четырехдневного падения числа новых зараженных, снова отмечен резкий рост заболевших.
Напомним, что 26 апреля, в стране было выявлено 5 062 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь выросло на 2 853 человека.
Умерли за отчетный период 432 человека (с начала эпидемии 42 950 пациентов).
О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.
Выздоровели за последние сутки 17 391 человек (с начала эпидемии - 1 596 829 человек - Ред.).
Среди новых зараженных 336 детей и 202 медработника.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Полтавской области (651 человек), Донецкой области (588), Одесской области (580) и Запорожской области (552).
В Киеве выявлено 869 новых случаев.
Ранее мы сообщали, что Степанов рассказал о создании двух вакцин в Украине, но нужно еще 100 миллионов.