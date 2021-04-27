Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал о том, как продвигается работа над созданием украинской вакцины против Сovid-19. По его словам уже можно говорить о наличии, как минимум двух препаратов-претендентов.

Об это министр рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"У нас есть два кандидата на вакцину. Последний - это тот, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Проводятся соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, то есть проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу", - отметил Степанов.

Он так же заявил, что для продолжения работы над второй вакцины в бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера для строительства лаборатории. На работу по этой вакцине было выделено сто миллионов гривен.

"Этих денег, сто миллионов гривен, недостаточно, надо будет добавлять деньги", - добавил Максим Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов развенчал заблуждение о 100%-заполненности ковидных коек в Украине.

Так же мы рассказывали, что Степанов сообщил, что Бог простит украинцев, если они не освятят пасхальные куличи.