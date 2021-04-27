Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не будет экспортироваться в Бразилию. Нацагентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило заявку на импорт и использование российского препарата. Причем это решение одобрили все члены правления регулятора. Хотя ранее Миннауки Бразилии одобрило производство вакцины на территории страны.

Об этом передает Коммерсант.

"Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день, - заявил глава Anvisa Антониу Барра Торрес. - Агентство требует предоставить недостающую информацию для выдачи разрешения".

Власти Бразилии ранее уже дважды приостанавливали регистрацию "Спутника V". Хотя 13 марта Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку "Спутника V".

Ранее "Страна" сообщала, что США поделятся с миром 60 миллионами доз вакцин AstraZeneca.