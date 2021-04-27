Перед российско-американской встречей в верхах (предварительно планируется на лето - Ред.), может состояться еще один важный и знаковый этап переговоров. Глава Госдепа Энтони Блинкен может посетить Украину с официальным визитом уже в мае.

Об этом передает CNN со ссылкой на "источник в правительстве Украины, близкий к продолжающимся переговорам".

"Администрация Байдена готовится отправить государственного секретаря Энтони Блинкена в Украину в следующем месяце", - уверяет канал.

При этом обращается внимание на то, что визит главы внешнеполитического ведомства США может произойти на фоне подготовки встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

"Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата в Украину за несколько недель до потенциального саммита, направляет четкий месседж, что Вашингтон поддерживает Украину и ценит ее как союзника", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что падение рейтинга Байдена после 100 дней президентства может стать рекордным.