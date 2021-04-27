Убитый Анар Мамедов был не бандитом, как об этом писали СМИ ранее, а известным музыкантом-духовиком.

Сходство между музыкантом и фото в документах, которые ранее публиковала "Страна" обнаружил в Facebook пользователь Юрий Колесников.

"Анаров Мамедовых - двое. Один (темноволосый) - с Кривого рога с братом имеют историю в УБОПе. Второй (седой) - музыкант-саксафонист. Сравнение лиц подтолкнуло к мысли, что нам лгут о личности погибшего", - написал Юрий.

Позже он опубликовал видео, на котором Мамедов в составе духового квартета исполняет ноктюрн. Человек, на видео в левом нижнем углу действительно очень похож на лицо погибшего от пули киллера Анура Мамедова.

Кроме того, как заметил бывший советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк, И Рамиз и Анар Мамедовы сейчас живы. Поэтому, убитый оказался лишь полным тезкой криворожского наркобарона и не имеет к нему никакого отношения.

"Те Мамедовы, которые вспоминаются в соцсетях, которые будто бы наркобароны из Кривого Рога, живы, здоровы, и не имеют никакого отношения к убитому", - написал Форостяк в комментариях у Вячеслава Аброськина.

Напомним, в центре Днепра киллер в маске расстрелял человека. Позже в МВД "Стране" назвали имя погибшего. Им оказался Анар Мамедов, которого СМИ сразу связали с криминальными кругами