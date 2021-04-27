С 27 апреля вступают в силу новые правила НБУ, которыми устанавливаются дополнительные требования к банковским договорам. Постановление о введении этих правил Нацбанк принял 26 января.

Для приведения своей работы в соответствие с постановлением о раскрытии полной информации в договорах банкам было отведено три месяца - до 27 апреля. Теперь они истекли.

В правилах НБУ речь идет о договорах на потребительский кредит, вклад (депозит), а также открытие и ведение текущего счета.

Банки обязали предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлевать срок действия вклада (депозита).

В договоре потребительского кредита должны быть указаны:

перечень дополнительных услуг;

стоимость таких услуг;

условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей.

Текст договора должен быть напечатан шрифта размером не менее 11 печатных пунктов.

Требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей на подачу жалобы или иска в суд. Банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.

"Главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуг и его взвешенному решению о заключении договора", - заявили в НБУ.

Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.

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