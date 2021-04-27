Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили борьбу со вспышкой коронавируса в Индии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В ходе телефонного разговора Байден пообещал, что США помогут народу Индии бороться с новой серьезной вспышкой коронавируса. США направят в Индию запасы кислорода, лекарства, а также материалы для изготовления вакцин от COVID-19.

"Двое лидеров решили, что США и Индия будут и дальше стоять бок о бок, пытаясь защитить наших граждан и здоровье наших сообществ", - добавили в Белом доме.

Напомним, 25 апреля Минздрав Индии сообщил о "коронавирусном шторме" после четырех дней абсолютных рекордов заболеваемости

На фоне рекордной заболеваемости в Индии официально запретили использование кислорода в немедицинских целях