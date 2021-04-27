Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия ждет сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском союзе. Если это случится быстро, то появится смысл в закупке препарата, считает политик.

Как передает "ТАСС", об этом Меркель сказала 26 апреля после переговоров по вопросам вакцинации с главами федеральных земель.

"Мы обсудили, как обстоят дела с заказом "Спутника V". Для нас решающим фактором является сертификация в Европейском агентстве лекарственных средств", - призналась канцлер.

Она добавила, что данных для допуска российского препарата в Евросоюз пока недостаточно. И что ФРГ сейчас "занимается заказом вакцин самостоятельно", поскольку "общеевропейского заказа нет".

"Если сертификация будет получена очень скоро, то будет еще смысл закупить дозы "Спутника". Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины. То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого", - пояснила Меркель.

Она также заявила, что власти Германии пока еще не приняли решения о том, признавать ли сделанные за рубежом прививки от COVID-19 в том случае, если используемые для них препараты еще не допущены в ЕС.

"У нас еще нет единого мнения на этот счет, данная дискуссия является вопросом международного характера", - сказала она.

Канцлер добавила, что для признания в Германии сделанных за рубежом прививок могут быть как минимум две возможности: сертификация в Европейском союзе или по линии Всемирной организации здравоохранения.

"Признание в ВОЗ могло бы быть важным сигналом", - отметила канцлер.

Между тем в начале апреля СМИ писали, что Германия готова купить вакцину "Спутник V" у России без разрешения Еврокомиссии.

В Еврокомиссии на это отреагировали, заявив, что не будут отказываться от общей стратегии по закупке вакцин от COVID-19 для Евросоюза в связи с намерениями ФРГ.