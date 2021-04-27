Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о степени заполненности имеющихся больничных коек (мест в больницах) пациентами, зараженными COVID-19. Несмотря на его слова, "скорая помощь" уже три недели работала на пределе.

"В Украине нет заполненности больниц на 100%", - заявил он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV вечером 26 апреле 2021.

По его словам, больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%. При этом максимальная заполненность (71%) зафиксирована в Хмельницкой области.

Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

Как сообщала "Страна", американские дипломаты прямо запретили официальным властям Украины закупать российскую вакцину Sputnik V.

Всё решил внезапный "ужин" министра здравоохранения Украины Степанова с временным поверенным США в Украине.

Также мы писали о том, что в ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире. Если взглянуть на динамику, то за одну прошлую неделю зафиксировано почти столько же случаев COVID-19 в мире, как за первые 5 месяцев пандемии вместе взятых.

Напомним, что 25 апреля 2021 года в Харьковской области зарегистрирован рекорд по количеству умерших от ковида.