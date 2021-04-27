Российские ученые сделали находку, которая, возможно, решит проблему пресной воды в аннексированном Крыму. При исследовании Азовского моря было установлено, что под его дном есть пресная вода.

Об этом сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, которого цитирует "КрымИнформ".

"Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", - прокомментировал открытие Аксенов.

По его словам, информация об объемах запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, а также о ее качестве появится в июне текущего года.

"Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки запасов в Азовском море", - пояснил Аксенов, добавив, что объемы запасов, по всей видимости, приличные.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в апреле должно начаться бурение на дне Азовского моря первых скважин для подачи воды в Крым. А генеральный директор "Росгеологии" Сергей Горьков сообщал, что на территории полуострова было уже пробурено больше 26 скважин.

До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Сейчас украинские власти допускают поставку воды в Крым, только если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.