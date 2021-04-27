Власти США продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией, но свое теоретически возможное участие в Нормандском формате не комментируют. При этом в Белом доме заявили про эффективное партнерство Киева и Вашингтона.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

"Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, собираются ли США присоединиться к Нормандскому формату.

Представитель Белого дома также отметила, что США продолжают взаимодействовать со всеми участниками процесса урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы находимся в тесном контакте с руководством Украины на ряде уровней. Президент (США Джо Байден - Ред.) лично беседовал с президентом Украины (Владимиром Зеленским - Ред.). И, конечно, госсекретарь США (Энтони Блинкен - Ред.) и другие (представители американской администрации - Ред.) беседовали со своими (украинскими - Ред.) коллегами о том, в чем заключаются их потребности, как мы можем быть эффективными партнерами", - уточнила она.

Как сообщала "Страна", в Белом доме напомнили Киеву, кто принимает решение о вступлении Украины в НАТО. Псаки заявила, что такие решения принимаются в руководстве Альянса.

При этом украинских военных решили отправить в Ирак на помощь НАТО.