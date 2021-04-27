Офис директора национальной разведки США намерен создать Центр для борьбы со злонамеренным иностранным влиянием (Foreign Malign Influence Center). В первую очередь он будет бороться с таким влиянием со стороны России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя офиса.

Центр будет заниматься сбором данных разведки о злонамеренном влиянии разных правительственных учреждений зарубежных стран и оценкой такой деятельности. Как пишет издание, чиновники и законодатели в США неоднократно говорили о том, что иностранные силы влияли на выборы президента США и будут дальше пытаться повлиять на события в стране.



Центр будет играть роль "интегратора всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием и обеспечивать должными оценками политиков, принимающих решения". В частности, центру поручено заниматься "злонамеренной" деятельностью со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

Директор нацразведки США Аврил Хэйнс начала говорить о важности создания такого центра после вступления в должность в конце января.

Как писала "Страна", в марте разведка США опубликовала доклад, в котором назвала угрозы национальной безопасности США во всем мире. В частности, разведка обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.