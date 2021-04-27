В Канаде, в арктическом регионе Нунавут произошла авиакатастрофа вертолета. В результате погибли два члена экипажа и биолог.

Об этом сообщает телеканал CBC.

Трагедия произошла в районе острова Гриффин. Связь с вертолетом Aerospatial 350B-2, принадлежащему авиакомпании из города Йеллоунайф, пропала в воскресенье, 25 апреля.

На следующий день, в понедельник спасатели с помощью самолета обнаружили разбившийся вертолет. Все три человека, пребывавшие на его борту, погибли.

Личности погибших СМИ не раскрывают. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Фото: CBC

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Как сообщала "Страна", власти Турции остановили закупку вертолетов в Италии. Такое решение было принято Анкарой после оскорбления представителем Рима президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что марсианский вертолет сделал первый цветной снимок Красной планеты.