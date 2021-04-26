В Высшем совете правосудия (ВСП) резко раскритиковали положения законопроекта № 5068 из-за предложения об участии лиц, определенных международными организациями, в избрании членов совета. В Высшем совете напомнили, что международные организации не является представителями народа Украины, не относятся к народу Украины, а потому не являются носителями государственной власти в Украине.

Об этом говорится в заявлении члена ВСП Ларисы Швецовой по итогам международной конференции "Актуальные проблемы судебного права".

В ходе конференции участники рассмотрели доклад Шевцовой, в котором проанализированы законодательные инициативы по созданию этике совета для проверки членов ВСП

Лариса Швецова отметила, что положение законопроекту нарушают основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку международные организации как субъекты делегирования трех представителей не является представителями народа Украины, не относятся к народу Украины, а потому не являются носителями государственной власти в Украине.

"Никакая международная организация в соответствии со своим уставом не имеет полномочий формировать органы, которые наделены властными полномочиями по отношению к государству Украина", - сообщили в Высшем совете правосудия по итогам конференции.

Согласно законопроекту № 5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" Этическая совет (в составе трех человек из числа судей или судей в отставке, определенных Советом судей Украины, и трех лиц, определенных международными организациями) должен:

устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели;

определять конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом избрания (назначения) члена Высшего совета правосудия;

осуществлять оценки действующих членов Совета (кроме Председателя Верховного Суда) на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели.

Законопроектом предусмотрено, что именно Этическая совет будет предоставлять субъектам назначения заключения о соответствии кандидатов критериям профессиональной этики и добродетели, а также списки кандидатов, рекомендованных для избрания (назначения) на должность члена Совета, по которым будет проводиться дальнейший отбор.

"Фактически, законопроект предоставляет властные полномочия и функции контроля за субъектами формирования ВСП организациям, не обладает такими функциями и не имеет статуса органа государственной власти. Эти предложения не соответствуют Конституции Украины, выводам Конституционного Суда Украины и международным стандартам.

Лариса Швецова отметила, что Консультативный совет европейских судей считает недопустимым ограничивать судебный совет в ее автономии определять собственные процедуры деятельности и вопросы, выносимые на рассмотрение другими органами", - сообщили в Высшем совете

"Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) в соответствии со статьей 131 Конституции Украины по квотному принципу. Конституция Украины не содержит оговорок, что любой орган может ограничивать конституционно определенных субъектов формирования конституционного органа, которым является Высший совет правосудия. При этом субъекты избрания (назначения) самостоятельно оценили кандидатов на добродетель и профессиональной этике при их избрании (назначении) такие кандидаты прошли специальную проверку в порядке, предусмотренном законом", - цитируют Швецову в сообщении ВСП.

Лариса Швецова отметила, что предложенная требование о проверке на добродетель действующих членов Высшего совета правосудия, которые являются судьями и уже прошли указанную проверку в порядке части третьей статьи 127 Конституции Украины, ставит под сомнение установленные законом порядок и процедуру назначения судьи на должность, опровергает легитимность этой процедуры и такова, что посягает на судейскую независимость. Наличие такого требования в отношении других действующих членов Высшего совета правосудия ставит под сомнение законность проведенного избрания (назначения) и подрывает авторитет субъектов избрания (назначения).

Кроме этого, положение законопроекту об отстранении члена Высшего совета правосудия от должности и прекращение его полномочий до принятия решения органом, который избрал (назначил) этого члена, может привести к блокированию деятельности Совета в связи с отсутствием кворума, что делает невозможным выполнение властных полномочий коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского управления через решение органа, который не имеет конституционной основы и наделен полномочиями останавливать работу органов государственной власти.

"Сейчас в ВСП работают 17 членов из 21. В случае отстранения любого из них встанет вопрос наличия кворума, а следовательно, осуществления полномочий по решению вопросов судейской карьеры окажется под угрозой. При отсутствии Высшей квалификационной комиссии судей Украины остановки работы ВРП может привести к критической ситуации - прекращение кадровых процедур, катастрофической нехватки судей, увеличение нагрузки действующих судей. Венецианская комиссия неоднократно указывала, что изменения законодательства не следует использовать как средство для прекращения срока полномочий лиц, избранных или назначенных в соответствии с Конституцией", - сказала она.

Напомним, в начале марта Рада поддержала отбор членов ВСП через комиссию экспертов, назначаемых Западом в первом чтении

Противники внешнего управления были против этого закона, так как заявляли, что он усиливает влияние Запада на судебную систему.

Прозападному лобби этот закон также не нравился, потому что влияние "экспертов" на отбор будет не тотальным. Его представители полагали, что таким образом Зеленский пытается Запад и МВФ обмануть. Поэтому за закон в первом чтении голосовали только "слуги", а также их сателлиты из группы "Довира".

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что принятия этого законопроекта требуют Запад и МВФ.

Также мы писали, что Юрий Бойко заявлял, что законопроект о судебной реформе закрепит внешнее управление Украиной, поэтому ОПЗЖ голосовать за него не будет.