В понедельник, 26 апреля, состоится запуск сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy состоится с базы Ванденберг в Калифорнии. Старт намечен на 23:46 по киевскому времени. Ракета выведет на орбиту секретный груз Национального разведывательного управления США.

Запуск будет транслироваться в YouTube.

Поскольку ракета несет секретный груз, окно запуска до последнего оставалось в тайне.

Delta IV Heavy - разработка компании United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. На сегодня это единственная оставшаяся в эксплуатации версия ракеты семейства Delta.

Эту ракету называют "горящей" из-за особенности ее запуска. За несколько секунд до отрыва ракеты от пусковой площадки для охлаждения двигателей в систему подается жидкий водород, который воспламеняется. В этот момент со стороны кажется, будто ракета вот-вот взорвется.

Что именно ракета доставит на орбиту Земли, неизвестно, но эксперты считают, что на борту носителя находится 19-тонный (по некоторым данным, его масса до 13,5 тонн) разведывательный спутник KH-11 (18) Kennen компании Lockheed Martin. Основная задача аппарата размером с автобус - передача американской разведке в реальном времени изображений с ультравысоким разрешением, до 15 сантиметров на пиксель.

Сейчас в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре тяжелых спутников типа KH-11.

Трансляция запуска ракеты продлится до момента отстреливания половинок головного обтекателя. После этого видеотрансляция прекратится, так как дальнейший процесс полета засекречен.

Ранее "Страна" сообщала о запуске российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb. Пуск посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Мы также писали, что в "Роскосмосе" пообещали построить новую орбитальную станцию к 2030 году.