Белый дом выделит 60 млн доз вакцины против коронавируса AstraZeneca другим странам мира. Но это произойдет только когда такое количество вакцин будет доступно. Об этом сообщил главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт в Twitter.

"США выделят 60 млн доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны", - написал он.

При этом когда именно это произойдет и в какие страны отправят "благотворительную" вакцину в США не уточнили.

Фото: twitter.com/aslavitt

В США складированы миллионы доз вакцины от AstraZeneca, но она не используется в связи с отсутствием официального одобрения регулятора к применению этой вакцины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник отметила, что у США "нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев", потому что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.

Администрация Байдена ранее заявляла, что в ее приоритете сначала вакцинировать американцев, а уже потом думать о других странах, отмечает издание Hill. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране сильно улучшилась.

Как сообщала "Страна", в ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире. Если взглянуть на динамику, то за одну прошлую неделю зафиксировано почти столько же случаев COVID-19 в мире, как за первые 5 месяцев пандемии вместе взятых.

При этом ранее из посольства США прямым текстом запретили официальным властям Украины закупать российскую вакцину от коронавируса - Sputnik V.

Напомним, что 25 апреля 2021 года в Харьковской области зарегистрирован рекорд по количеству умерших от ковида.