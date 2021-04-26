Украинским СМИ стало известно имя украинского дипломата, которого 26 апреля Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата и обязало покинуть территорию России до конца пятницы. Это сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергей Дереза.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на посольство.

Как сказали в посольстве, Дереза принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где находятся украинские заключенные, которых Киев объявляет политическими.

МИД же России объявил высылает сотрудника украинского посольства "в связи с недружественными действиями" Киева и "на основе принципа взаимности".

Как рассказывала "Страна", после объявления Россией украинского дипломата персоной нон грата МИД Украины пообещал ответный шаг по принципу взаимности. В ближайшее время будет объявлено о высылке российского дипломата с территории Украины.

В свою очередь Россия решила выслать дипломата тоже в качестве ответа Киеву, который 17 апреля объявил персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве.