Принц Чарльз в целях экономии средств может исключить из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, которые в прошлом году сами дистанцировались от титулованной родни.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Анджелу Левин.

По словам Левин, принц Уэльский задумал избавиться от некоторых членов семьи, чтобы сократить расходы двора.

Принц Чарльз и принц Уильям проведут переговоры, на которых в том числе будут обсуждать количество старших членов королевской семьи. По предварительным данным, их число могут сократить до принца Чарльза, его жены, герцогини Корнуолльской Камиллы, принца Уильяма, его супруги герцогини Кембриджской и их детей: принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты.

Остальным особам королевских кровей, возможно, порекомендуют найти работу или даже лишат титулов и поддержки двора. Левин заявила, что принц Чарльз давно хочет урезать королевские расходы, чтобы сберечь больше денег налогоплательщиков.

"Вполне возможно, что наступает время, когда Гарри и Меган исключат из семьи", - поделилась своими прогнозами Левин.

Как писала "Страна", в начале марта Гарри и Меган дали откровенное интервью в США, в котором обвинили королевскую семью в расизме.

В Букингемском дворце это расценили как начало войны против королевской семьи.