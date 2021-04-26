В Вашингтоне считают неприемлемым наращивание численности российских военных близ границы с Украиной. США расценивают размещение Россией военных на российской пограничной территории как эскалацию.

Об этом заявила представитель администрации президента США Джен Псаки на брифинге в понедельник, 26 апреля. Ее цитирует Интерфакс.

"Наша цель заключается в том, чтобы работать с партнерами в Европе, чтобы донести, что наращивание численности войск является неприемлемым, эта эскалация неприемлема", - заявила Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать данные об отводе российских войск от границы с Украиной.

При этом она добавила, что не будет делать предположений насчет того, какой сигнал посылает внешнему миру российское руководство, отводя военных от границы.

Как сообщала "Страна", власти ЕС просят Кремль предупреждать о передвижении войск.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и отводе войск от границ с Украиной. На возвращение войск к месту дислокации отведено менее 10 дней, при том что их переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц.

По словам Шойгу часть российской военной техники останется в приграничных районах.