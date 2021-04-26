Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в деле урегулирования конфликта на Донбассе стоит задача вернуться к реализации Минских соглашений. Иначе, по его мнению, этот конфликт будет заморожен, чего в Европе не хотят допускать.

Об это глава МИД ФРГ сказал во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена".

"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли Минские соглашения вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил Маас.

По его словам, работа в нормандском формате и минском процессе не находится на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о режиме прекращения огня. Хотя он чем дальше, тем больше нарушается.

Маас добавил, что именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках Нормандского формата и минского процесса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что надо переписать Минские соглашения и пригласить США с Канадой в Нормандский формат.

В Кремле тут же прокомментировали эту идею, назвав желание Зеленского невозможным.