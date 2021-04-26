В Испании глава министерства промышленности, торговли и туризма Рейес Марото получила письмо-посылку с окровавленным ножом, рукописным текстом и компакт-диском. Об этом сообщает Radio y Televisión Española (RTVE).

Помимо ножа с красными пятнами разного размера в конверте находился компакт-диск, усложняющий обнаружение предметов через почтовый сканер. Также в него вложили несколько бумаг, в том числе с рукописным текстом, который пока не опубликован. "Угрозы и насилие никогда не заставят замолчать голос демократии. Свобода восторжествует", - заявила Марото в Twitter после инцидента.

Сотрудники МВД Испании начали расследование, чтобы установить личности преступников и выявить их мотивы. Содержимое конверта полиция изъяла для дальнейшего анализа.

Ранее посылки с угрозами получили министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, глава гражданской гвардии Мария Гамес и лидер левой партии "Подемос" ("Мы можем" - Ред.) Пабло Иглесиас. RTVE отмечает, что они получили по почте пули, а также письма с призывами срочно покинуть занимаемые должности и прямыми угрозами жизни и здоровью как их самих, так и их родственников.

Иглесиас выложил фото с содержимым конверта в Twitter. Вместе с пулями злоумышленник отправил ему письмо со следующим текстом: "Вы позволили умереть нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Ваша жена, ваши родители и вы приговорены к смертной казни. Время на исходе".

При этом отправитель был указан только на последней посылке, предназначенной Марото. Отмечается, что власти были вынуждены усилить охрану для обеспечения безопасности чиновников.

Как передает ABC News, Иглесиас и его сторонники обвиняют в случившемся крайне правую партию "Голос". Между сторонами существуют разногласия по вопросам миграции и признания независимости Каталонии - автономного сообщества на северо-востоке Испании. Лидеры правых отрицают все обвинения и называют инциденты с посылками фальсификацией.

Как сообщала "Страна", в Испании полиция задержала мужчину, намеренно заразившего коронавирусом 22 человека. Он пренебрегал средствами индивидуальной защиты, продолжал ходить в спортзал и на работу, а также кашлял на своих коллег.

Напомним, что в Испании задержали украинских моряков по подозрению в наркоторговле.