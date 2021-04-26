Патрульная полиция Тернопольской области пресекла случай домашнего насилия, жертвами которого стали женщина и ребенок.

Об этом сообщается в Фейсбуке МВД Украины.

Ночью 25 апреля в полицию региона обратилась взволнованная женщина и сказала, что ее муж совершает над ней и ребенком домашнее насилие, не выпускает их из квартиры и бьет.

Правоохранители прибыли на место происшествия и услышали крики из квартиры, однако дверь никто не открывал. Через дверь заявительница произнесла, что муж не дает ее открыть. Получив разрешение от женщины, патрульные выбили входные двери и зашли в квартиру.

На мужа они надели наручники и доставили его в полицейский участок, где составили административный протокол.

"К сожалению, большинство украинцев все еще считают, что семейные конфликты необходимо решать за закрытыми дверями, без помощи правоохранительных органов, социальных служб и других специалистов. Но молчание не помогает решать такие проблемы, и со временем становится все хуже. О таких случаях нельзя молчать!" - отметили в полиции и призвали жаловаться на насильников хотя бы ради детей - ведь их воспитание в атмосфере агрессии приводит к появлению новых поколений, склонных к жестокости.

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