Потянулись в довольно большом количестве желающие получить депутатский мандат на мажоритарные округа № 184 и 197 в Херсонской и Черкасской областях, даром что выборы состоятся там только 31 октября.

Их освободили, соответственно, Игорь Колыхаев, избранный мэром Херсона на местных выборах прошлого года и "слуга народа", бывший шоумен Александр Скичко, назначенный главой Черкасской областной госадминистрации.

Сильный интерес к округам обещает шумные избирательные кампании в формате скандальной кампании в Ивано-Франковской области, где после весьма спорных манипуляций с отменой результатов на нескольких участках победил "слуга народа" Вирастюк.

Подробности выясняла "Страна".

Затянутые выборы

Верховная Рада проголосовала за прекращение депутатских полномочий члена депутатской группы "За будущее" (ЗБ) Колыхаева и "Слуги народа" Скичко 30 марта этого года.

Хотя Колыхаев принял присягу городского головы Херсона 27 ноября 2020-го после двухтуровой победы.

Округ №184 с центром в Новой Каховке вполне мог попасть в компанию к округам №50 и 87, где мажоритарщики также пересели в кресла мэров.

Но быстрые перевыборы уже 28 марта в округе Колыхаева были невыгодны власти и самому городскому голове, которым нужно было время на подготовку своих кандидатов. Обоюдный интерес был также в том, чтобы не дать победить представителю популярной в области "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

Указ президента о назначении Скичко вышел 29 января. По закону на избирательную кампанию отводится 60 дней. То есть времени на подготовку выборов в округе № 197 с центром в Каневе одновременно с другими округами уже не оставалось. При том что слухи насчет Скичко пошли по парламентским кулуарам задолго до появления указа. По всей видимости, он мог появиться раньше, но в Офисе президента и в этом случае решили не торопиться.



Впрочем, избыток времени вселяет желание попытать избирательного счастья на округах в большее количество людей. На каждый округ уже выстроилась очередь из потенциальных кандидатов (таковыми они будут официально называться только после регистрации в Центризбиркоме).

Человек Колыхаева, фаворит от ОПЗЖ, конкуренты от Порошенко

Начнем с №184 в Херсонской области.



Мэр Колыхаев намерен сохранить за собой бывший округ. Его "карманная" партия "Нам тут жить" (НТЖ) уже заявила о поддержке главы политсилы, зампредседседателя Херсонского облсовета Геннадия Лагуты в качестве будущего кандидата по округу. Формально выдвижение партиями проходит после старта официального избирательной кампании.

Когда Колыхаев был народным депутатом, Лагута был его помощников и в штате, и на общественных началах. В анкете на местные выборы, на которые Лагута шел первым кандидатом в списке "Нам тут жить", он указан исполнительным директором одноименного благотворительного фонда херсонского мэра. Сам же Колыхаев - известный на юге страны "агробарон".



"Колыхаев щедро "заливает" сейчас округ. Может себе позволить: по неофициальной информации, бюджет кампании составит до миллиона долларов. Плюс у него обязательства перед Палицей (лидер партии ЗБ, народный депутат Игорь Палица, близкий к бизнесмену Игорю Коломойскому - Ред.) - завести человека вместо себя”, - говорит влиятельный собеседник в херсонской политтусовке.



Уже понятно, что у Лагуты будут сильные конкуренты. Это, прежде всего, лидер областной ячейки ОПЗЖ, первый заместитель главы Херсонской облсовета Егор Устинов, о поддержке которого партия объявила еще в феврале. У ОПЗЖ - хороший результат на местных выборах в области. В облсовет она завела самую большую фракцию. В районах, которые входят в округ №184, ОПЗЖ на выборах в областной совет заняла второе место с минимальным отрывом от НТЖ. Партия также получила серьезное представительство в местных советах округа. В общем стартовые позиции у Устинова хорошие.



Политические оппоненты хотят это использовать в своих целях. Недавно в облсовете депутат от "Европейской солидарности" (ЕС) Сергей Хлань попытался сорвать его выступление с помощью провокации. "Хлань так мобилизует электорат ЕС, но помогает с этим и ОПЗЖ. Думаю, он будет продолжать привлекать к себе внимание похожим способом", - говорит один из депутатов от ОПЗЖ "Стране".



В 2014 году Хлань был избран в Раду от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) по соседнему округу №185. В ответ на вопрос в комментариях к его посту о событии в облсовете, будет ли он баллотироваться по округу Колыхаева, депутат написал, что "этот вопрос будет решаться на съезде ЕС".



Собеседник в аппарате "Евросолидарности" сообщил изданию, что кандидатура на округ №184 еще не обсуждалась. "Хлань хочет. Решение примет первое лицо (Порошенко - Ред), а он любит тянуть до последнего. Хлань в принципе подходит, но могут быть и более сильные кандидатуры. Мы не хотим повторения истории с округами №50 и 87", - говорит источник, намекая на довыборы 28 марта, на которые ЕС по обоим округам выставила слабых кандидатов.



Не исключено, что на округе появится бывший коллега Хланя по фракции БПП Иван Винник. Он трижды баллотировался здесь, но успешно - только в 2014-м. "COVID-19 научил людей работать на расстоянии. Многие работают из дома, кто-то отдает предпочтение свежему весеннему воздуху. Весна наступает на 184 округе, и воздух у нас не хуже. Соскучился. Скоро увидимся. С уважением, ваш народный депутат", - написал Винник под своей фотографией из Вашингтона на странице в Фейсбуке.

В парламентских кулуарах Винника, несмотря на избрание от БПП, относили к группе влияния Александра Турчинова - Сергея Пашинского из "Народного фронта". Впрочем, сегодня Турчинов возглавляет избирательный штаб ЕС. Решись Винник идти от партии Порошенко - это не стало бы сюрпризом. Впрочем, на выборах 2019 года Винник баллотировался как самовыдвиженец и стал лишь третьим.

В херсонской политтусовке допускают также интерес к округу бизнесмена, народного депутата седьмого созыва Николая Дмитрука.

А вот на кого поставит власть, непонятно. Выдвинуть кого-то из "ресурных" представителей местного актива СН не получается. "Не уговорили Владимира Хвостова. Это богатый фермер и депутат облсовета от СН. Отказался и другой их депутат, начальник облздрава Виктор Короленко. Тогда предложили активу вариант "парашютиста" (кандидат, не проживающий в округе - Ред.), но с условием профинансировать его кампанию - они не хотят. Никого не выставить партия власти не может. Ходят слухи, что обхаживают депутата от СН Данила Репилевского, но, думаю, не согласится", - утверждает влиятельный источник в херсонской политтусовке.

Высокопоставленный собеседник в партии СН добавил в этот список еще мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, четыре избиравшегося городским головой. Тот, впрочем, тоже не горит желанием.

"Поиск кандидата идет из рук вон плохо. Мы действительно ищем "парашютиста". Колыхаеву не нужна наша сильная кандидатура, потому что она не победит, но заберет у его кандидата, "сыграв" за Устинова из ОПЗЖ. Решение пока не просматривается", - говорит источник в СН.



Неразберихи может добавить кандидат от той или иной партии группы бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского. У второго - серьезные интересы в Херсонской области. Собеседник в партии власти говорит, что с Новинским округ "еще не обсуждался". Источник в местной политтусовке утверждает, что сильного кандидата у группы в регионе нет. "У Федина (бывший директор принадлежащего Новинскому Херсонского судостроительного завода Василий Федин - Ред.) испортились отношения с Новинским. Особой работы Оппоблок и другие партии этой группы в регионе не ведут. Исключаю, что кто-либо от них пойдет", - утверждает собеседник.

Черкасская область: фактор Косюка и предложение Тине Кароль

Виды на бывший округ Скичко объявили уже несколько человек, среди которых достаточно политически известных. Речь о народном депутате нескольких созывов Николае Томенко, о главе киевской "Свободы" Андрее Ильенко и экс-нардепе Владиславе Голубе.

Последний прошел по округу на выборах 2014 года, однако в следующую кампанию проиграл Скичко.



Все трое уже работают с избирателями. "Активность они проявляют самую предварительную. Все дают интервью местным СМИ. Ильенко раздает газету в палатках "Свободы". Голуб проводит встречи в селах", - сообщил "Стране" глава Черкасской областной ячейки Комитета избирателей Украины (КИУ) Максим Михлик.



Ильенко, участвовавший только в кампаниях в столице, делает упор на черкасские корни своей семьи. Уроженец Черкащины Томенко, называет себя депутатом от региона на “общественных началах”, хотя никогда не избирался здесь на мажоритарных округах.



Голуб объяснил "Стране", что продолжает работу, которую вел в бытность парламентарием. "Я периодически бываю на Черкащине. Это моя малая родина. Провожу встречи с людьми, стараюсь помочь советом или каким-то другим способом. Делал это еще до назначения выборов на округе", - сообщил он изданию.



В черкасской политтусовке говорят также о планах баллотироваться местного деятеля из "Национального корпуса" Игоря Зайчука.



Партия Порошенко объявила о поддержке бывшего заключенного в России, журналиста и заместителя председателя Черкасского облсовета Романа Сущенко.



Кто же пойдет от власти? "Стране" назвали два варианта. Это бывший военный комиссар Черкасской области, депутат от облсовета от ЗБ Евгений Курбет и мэр небольшого городка Золотоноша Виталий Войцехивский.



На парламентских выборах 2019 года Курбет баллотировался как самовыдвиженец по округу №195, но проиграл "слуге народа" Олегу Арсенюку, придя вторым. О новом штурме Рады он уже объявил. "На Черкащине много проблем: экономических, социальных, экологических. Ежедневно как депутат Черкасского областного совета я получаю десятки обращений от черкащан. Большинству из них стараюсь помочь. Уверен, как депутат Верховной Рады, я смогу сделать гораздо больше", - заявил он местным СМИ.



Курбет тоже поехал по селам. Войцехивский пока занимается своим городом. "А работать нужно со всеми округом, но желания не видно", - говорит высокопоставленный источник в СН.



Против Курбета играет, во-первых, его связь с ЗБ ("странно будет баллотироваться от “Слуги народа") и, во-вторых, его поддержка группой владельца "Мироновского хлебопродукта" (МХП), бывшего первого замглавы Администрации президента Порошенко Юрия Косюка.

"Его сильно поддерживает Косюк, что, скорее, минус. Но есть понимание, что на округе без МХП ничего не сделать. Курбет, вероятно, пойдет самовыдвиженцем, если мы его не возьмем. В принципе это и неплохо, ведь он забирает у Голуба", - говорит источник в СН.



"Курбета действительно связывают с МХП", - подтверждает глава Черкасской областной ячейки КИУ Михлик.



Серьезный собеседник в черкассой политтусовке дает "99,9%", что Курбет будет кандидатом от СН.



Одновременно, по округу ходят слухи, что в партии власти рассматривали в качестве кандидата на округ известную певицу, приму телеканала "1+1" Тину Кароль.



"Ее точно предлагали обсуждать на фокус-группах, собранных "слугами", - говорит источник в политтусовке.



"Мы ее "меряли" на округ, где потом пошел Вирастюк. Но она отказалась от идеи участвовать где-либо, и ее больше не трогают", - комментирует высокопоставленный источник в СН.



Он сомневается, что партия поставит на популярного кандидата-неполитика.



"После выборов в Ивано-Франковской области, где с большим скандалом протянули Вирастюка, никто не хочет идти. А на 197-м может быть та же ситуация. Из-за близости платформ кандидаты разделят электорат на части, у каждого будет примерно одинаково, и исход решат считанные голоса. А у нас в таких случаях не обходится без скандалов. Будет жарко", - говорит представитель "Слуги народа".