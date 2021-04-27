Согласится ли "черт лысый" встретиться с Зеленским?

Обещанная еще два года назад Владимиром Зеленским встреча с Владимиром Путиным таки может состояться. По крайней мере, так считает украинский президент. Вчера он сделал заявление, ставшее главной новостью страны, о том, что "все идет" к такой встрече и что уже дана команда главе Офиса президента ее готовить.

Это заявление стало новостью не только для Украины, но и для Кремля, где в ответ сообщили, что никакой конкретики пока нет, но опровергать все же не стали. Хотя, судя по всему, слова Зеленского основаны всего лишь на том, что он предложил Путину встретиться в Донбассе, а в ответ Кремль позвал его в Москву.

Поэтому говорить о том, что встреча состоится в ближайшее время, как минимум, преждевременно. В Москве уже даже попытались найти символический повод и место для такой встречи – 9 мая, но, во-первых, вряд ли Зеленский будет в восторге от такого варианта (точнее, не в восторге будут его политтехнологи, которым нужно будет разъяснять этот жест "патриотической общественности"), а, во-вторых, не факт, что хозяин Кремля захочет разменять свои базовые принципы на символизм.

Базовые же принципы состоят в том, что встреча может состояться тогда, когда будут подготовлены предложения, гарантирующие сдвиги в процессе выполнения Минских соглашений. Пока же все. что предлагает Банковая, – это изменить сами Минские соглашения, да еще и позвать в "нормандский формат американцев и канадцев. В Москве уже сказали, что это вызывает у них "тревогу", а не делание организовать встречу.

Наконец, в подвешенном состоянии остается вопрос собственно украинско-российских отношений – то есть санкций, экономических и торговых контактов. В общем, всего того, о чем готов говорить Путин (по его словам). Зеленский же (по его словам) где угодно готов обсуждать тему Донбасса – то есть то, о чем Кремль предложил украинскому президенту говорить с "ДНР/ЛНР".

Зеленский вспомнил о "террористах", чтобы с ними не встречаться

О возможности переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР" украинский президент вчера тоже сказал. Точнее, об их невозможности. В интервью Financial Times Владимир Зеленский сказал, что не может вести переговоры с ними, причем использовал терминологию из ранних порошенковских времен, назвав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника "террористами". Хотя, как известно, в Украине уже официально нет АТО, а значит, и нет террористов – согласно нынешней версии их уже следует называть "коллаборационистами".

Впрочем, суть, конечно, не в названии. Основная причина, по которой украинская власть отказывается от любых официальных контактов с сепаратистами, – это то, что руководство ОРДЛО не было избрано на легитимных выборах, а потому не представляет никого, кроме своих преступных организаций.

Однако при этом та же украинская власть отказывается от любых приемлемых для обеих сторон вариантов избрания местной власти региона. Из-за чего, собственно, и тормозится как процесс выполнения Минских соглашений, так и вообще весь процесс превращения Донбасса из военной проблемы в политическую.

Между тем, очевидно, что вопросы региона без участия властей региона решить не получится. Решать вопросы Донбасса напрямую с Россией, без участия Донбасса – все равно, что решать проблемы Украины напрямую в переговорах США и России. Что, конечно, более эффективно (и, скорее всего, однажды произойдет), но с юридической точки зрения неправильно – ведь ни Украина формально не является колонией Штатов, ни Донбасс – колонией России.

Поэтому Зеленский, отвергая контакты с нелегитимными лидерами ОРДЛО, должен одновременно предлагать реальный вариант избрания легитимных лидеров региона. А пока он только отвергает то, что предлагают ему все партнеры по "Нормандской четверке".

Выйдет ли Киев из локдауна к Пасхе?

Главным событием на коронавирусном фронте вчера стал выход Львовской области из красной сразу в желтую зону. Где она теперь находится вместе с Ивано-Франковской Черновицкой и Закарпатской областями, которые еще недавно были очагом зимне-весенней волны эпидемии. Теперь этот очаг сместился на восток, причем есть вероятность, что уже в ближайшие дни он сместится даже восточнее Киева.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что столица выйдет из красной зоны до конца недели. И это ставит перед городской властью вопрос: что делать с локдауном.

В преддверии Пасхи у мэрии вполне вероятно желание продлить его еще буквально на пару дней. А потом, учитывая нелюбовь всех властей последних семи лет к Дню Победы, вполне может возникнуть желание дотянуть локдаун до 10 мая. О чем, собственно, ходили слухи еще в начале апреля.

Однако, если такое и произойдет, то это будет уже чисто политический локдаун. "Медицинских" причин для него больше нет. И дело не только в том, что показатели по заболеваемости или заполненности инфекционных отделений приходят в норму, – просто основное ограничение нынешнего локдауна уже стало бессмысленным.

Речь идет, конечно же, об ограничениях на метро и другие виды общественного транспорта. Если в первые дни локдауна, когда только-только ввели спецпропуска, вагоны подземки действительно имели "карантинный" вид, то на данный момент ситуация в них уже хуже, чем была до локдауна.

Спецпропуска уже купили или напечатали все желающие, из-за чего в метро не ездят только школьники и пенсионеры, а плюс к этому руководство подземки увеличило временные интервалы между поездами – и, как результат, свободных сидячих мест нет уже не только в часы пик, но и в 11:00 или 17:00. В такой ситуации уже лучше было бы отменить спецпропуска, но при этом пустить поезда по старому графику – тогда их заполненность будет меньше, чем сейчас.

Годовой тариф на газ: вместо дорогого зимнего – дорогой постоянный

"Нафтогаз" (а за ним – и другие поставщики газа) вчера выставил свое предложение по единому годовому тарифу – той самой панацее, которая, как ранее утверждало правительство, должна спасти украинцев от высоких тарифов на газ. Но после того, как предложения стали известны, выяснилось, что "панацея от высоких тарифов" – это высокие тарифы в течение всего года.

Нижняя планка – это 7,96 грн за куб у самого "Нафтогаза", верхняя же у ряда местных энергетических компаний зашкаливает до 13,5 грн. Причем все это – еще без учета доставки.

О 6,99 грн за куб, которые действовали по решению Кабмина с февраля по апрель, украинцам предлагают забыть окончательно и бесповоротно. В общем, власть действует согласно заветам Петра Алексеевича, который еще года три назад сказал, что за независимость нужно платить, а дешевый газ – только в мышеловке.

Вот теперь все население насильно вытаскивают из мышеловки. Правда, пока ничего не ясно в отношении тарифа для теплокоммунэнерго (и, соответственно, стоимости тепла для большинства городских жителей), но можно не сомневаться, что он не будет меньше, чем для частных домов. А значит, цифры в платежках следующего отопительного сезона будут гораздо больше, чем нынешней зимой.

Устанавливая высокие тарифы, "Нафтогаз", естественно, кивает на европейский рынок, где из-за холодной зимы и холодной весны тарифы в апреле растут – вместо того, чтобы падать. Хотя очевидно, что главная проблема – не в высоких европейских тарифах, а в порочной системе формирования цены на газ отечественного производства, установленной по требованию МВФ.

Пять лет назад всей стране рассказывали, что цену на украинский газ повышают, чтобы не было коррупции, а введенную "надбавку", уравнивающую стоимость украинского газа с европейским, направят на субсидии всем нуждающимся. Теперь же получается, что "надбавка" есть, а субсидий лишают всех, кого могут. И потому встает вопрос о том, что лучше пусть не будет субсидий, но не будет и "надбавки".

Если стоимость украинского газа вернется к 100 долларам за куб, это позволит снизить нынешние тарифы минимум в два раза – даже если его придется смешать с импортным. В этом случае вопрос оплаты тарифов отпадет сам собой для 90% населения. А самое главное – не будет тех сумасшедших цифр по задолженности за услуги ЖКХ, которые есть сейчас.

Но власть такой вариант даже не рассматривает.

Берлин: "Северный поток-2" – не политический рычаг

В Германии вчера тоже говорили о газе, но другом: немецкое правительство уже начало обсуждать тему поставок по "Северному потоку-2", строительство которого постепенно приближается к завершению. Вчера МИД Германии сделал заявление о том, что новый газопровод не будет использоваться как рычаг политического давления на Россию.

Заявление достаточно неожиданное, поскольку, в общем-то, в подобной плоскости никто вопрос и не ставил (наоборот, один из аргументов Вашингтона – это то, что Россия будет использовать "СП-2" как политический рычаг). Но подтекст его понятен: в теме второго "Северного потока" нет политики, это – чистый бизнес.

Как на днях объяснила Ангела Меркель, газ из "СП-2" ничем не хуже, чем газ из "СП-1" или "Турецкого потока". И тут она, безусловно, права: ведь вся суть постройки нового газопровода не в том, что Европа будет потреблять больше российского газа, а в том, каким путем его туда доставят и кто на нем может заработать.

Естественными жертвами "СП-2" становятся Белоруссия, Украина и Польша, по территориям которых идет значительная часть старых газопроводов. Но это – "лишь" вопрос денег (правда, весьма болезненный для нас), и никак не вопрос политики.

Собственно, это прекрасно понимают те, кто финансово выиграет от введения в строй "Северного потока-2". И потому Меркель стоит до последнего за успешное окончание строительства, невзирая на позицию Вашингтона, который выдает финансовые интересы (свои и своих партнеров) за политическую проблему.