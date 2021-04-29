30 апреля 2021 года - Страстная пятница. Для православных христиан это траурный день - Иисуса распяли и он был мертв. Своей смиренной смертью Спаситель искупил грехи человечества.

"Страна" рассказывает о традиция и приметах Великой пятницы, что можно и нельзя делать. Также мы публикуем открытки, которые принято отправлять знакомым по случаю даты.

Страстная пятница 2021 - традиции и обычаи, что нельзя делать

В Великую пятницу воцерковленные люди вспоминают о гибели Иисуса на кресте. В храмах проводится служба, прихожане преклоняются перед плащаницей.

Домой верующие приносят 12 свечей. Все они должны догореть до конца - считается, что такой ритуал приносит мир и благополучие.

В этот день принято держать очень строгий пост. Горящая пища запрещается. Некоторые не едят вообще ничего и не пьют воду.

Веселиться сегодня категорически нельзя. Наши предки утверждали, что тот, кто будет смеяться и развлекаться в Страстную пятницу, весь будущий год будет плакать.

Не допускаются никакие работы по дому, стирка и уборка, употребление алкоголя и супружеская близость.

Запрещаются негативные эмоции, в том числе ссоры и дурные мысли. Воцерковленные люди всю Великую пятницу проводят в молитве и мыслях о жертве Иисуса Христа.

При этом сегодня разрешается печь куличи. Говорят, что они обладают целебными свойствами и долго не черствеют.

После Страстной пятницы наступит Великая суббота - в этот день в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который дает знак верующим - Иисус воскрес. Уже на следующий день, 2 мая, люди будут праздновать светлое Воскресение Христово.

Приметы Великой пятницы

Есть народные приметы Страстной пятницы - погодные и бытовые.

В старину верили, что если день выдастся солнечным, следует ждать хороший урожай хлеба. Ясная погода в Великую пятницу обещала сохраниться до конца весны.

Тучи на небе были предвестником пасмурной погоды до наступления лета. Дождь - к сырой весне.

Если человек после пробуждения видел птицу, это было к хорошим и добрым новостям. Кошку - к финансовому благополучию, собаку - к печали и грусти.

Встреча на улице целой семьи была знаком, что удастся достичь полного взаимопонимания с близкими. Пожилого или хромого человека - к болезням. Молодых мужчину или женщину - к крепкому здоровью.

Открытки со Страстной пятницей