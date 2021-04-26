Подрыв военного склада в Чехии в 2014 году, из-за которого сейчас разгорается скандал внутри страны и на международном уровне, был частью операции Главного разведывательного управления РФ. Операция преследовала цель лишить Украину возможности купить оружие и боеприпасы.

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat.

По данным интернет-издания, компания EMCO болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году. EMCO была одной из двух компаний Евросоюза, специализировавшихся на производстве новых боеприпасов, совместимых с оружием советских времен, особенно крупнокалиберным (от 120 до 152 мм).

Семь лет назад в ЕС только два завода производили подобные боеприпасы, причем один "находился под эффективным контролем России". Поэтому EMCO оставалась единственным возможным поставщиком боеприпасов для украинской армии за рубежом.

Важность EMCO "как решающего фактора для нужд обороны Украины" поясняет вероятную заинтересованность ГРУ во взрыве запасов компании, а также покушении на жизнь Гебрева, считают в Bellingcat.

Журналисты также полагают, что ГРУ могло поставить цель уничтожить не только боеприпасы EMCO, а все запасы, хранящиеся во Врбетице, - в качестве превентивной меры против торговцев оружием из ЕС, экспортирующих свой товар в Украину.

"Это правдоподобная гипотеза, учитывая, что Чехия и Болгария экспортировали боеприпасы в Украину", – говориться в расследовании. Его авторы добавляют, что другие компании тоже хранили на складе во Врбетице боеприпасы, как ЕМСО.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что российские шпионы покинули Чехию через день после того, как получили отказ от ЕМСО обсуждать продажу снарядов.

"Отказ EMCO участвовать в обсуждении продажи мог спровоцировать (очевидно, неверный) вывод ГРУ о том, что эти запасы уже были предварительно выставлены на продажу Украине", – говорят расследователи.

Напомним, 17 апреля Прага объявила в розыск двух российских разведчиков - Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Между тем сегодня МИД РФ после публикации в западной прессе о том, что во Врбетице хранились запрещенные противопехотные мины потребовал разъяснить этот факт у властей Праги, Киева и Софии.