Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что скандал, где на встрече президента Турции, глав Евросовета и Еврокомиссии ей не хватило стула иллюстрирует неравноправное отношение к женщинам.

Об этом она сказала в ходе сессии Европарламента по итогам визита в Турцию, сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник, 26 апреля.

"Когда я прибыла на это совещание (переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - Ред.), в зале были камеры. Благодаря камерам это небольшое видео моего прибытия тут же разошлось в интернете. Оно стало вирусным и спровоцировало большое число громких заголовков в газетах. Не надо было переводить, комментировать. Съемка говорила сама за себя", - сказала глава ЕК.

Она заявила, что стула ей не хватило именно из-за того, что она женщина, других оправданий у фон дер Ляйен нет на этот счет.

"Когда я направлялась в Турцию две недели назад, я хотела, чтобы ко мне относились, как к председателю Европейской комиссии. Но этого не произошло. Я не нахожу оправданий тому, как ко мне отнеслись, в договоре о Европейском союзе. Моё заключение: такое произошло, потому что я - женщина", - добавила она.

Также глава ЕК заявила, что "почувствовала себя раненой, одинокой как женщина и как европейка". По ее словам, эта ситуация показывает, что путь к равноправию женщин еще долог.

"Но мы хорошо знаем, что тысячи подобных инцидентов, которые куда хуже этого, не видны каждый день. Никто не видит происходящих каждый день инцидентов, потому что нет камер, потому что никто не видит этого близко", - сказала глава ЕК.

Кроме того, она раскритиковала выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия и заявила, что это "ужасный сигнал".

Напомним, неловкая ситуация с участием главы ЕК произошла 7 апреля во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. В администрации турецкого президента заявили, что встреча, возможно, прошла не в том помещении, где планировалась. В итоге участники переговоров расселись на диванах.

Ранее мы рассказывали, что Европа призывала Турцию не выходить из Стамбульской конвенции по правам женщин.