На этой неделе состоятся два очередных заседания Трехсторонней контактной группы. Они пройдут в режиме видеоконференций.

Расписание и повестку заседаний опубликованы в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.

Обсуждения пройдут по следующему графику:

27 апреля - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;

28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В ТКГ добавили, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Нормандской четверки, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Ранее "Страна" приводила заявление Владимира Зеленского о том, что ТКГ в среду может договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.

Мы также цитировали слова Андрея Ермака по поводу кластеров выполнения Минских соглашений, которые могут лечь в дорожную карту по Донбассу.