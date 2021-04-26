Минские соглашения и открытие КПВВ. Киев анонсировал два заседания ТКГ по Донбассу на текущей неделе
На этой неделе состоятся два очередных заседания Трехсторонней контактной группы. Они пройдут в режиме видеоконференций.
Расписание и повестку заседаний опубликованы в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.
Обсуждения пройдут по следующему графику:
- 27 апреля - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
- 28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:
- нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
В ТКГ добавили, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Нормандской четверки, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Ранее "Страна" приводила заявление Владимира Зеленского о том, что ТКГ в среду может договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.
Мы также цитировали слова Андрея Ермака по поводу кластеров выполнения Минских соглашений, которые могут лечь в дорожную карту по Донбассу.