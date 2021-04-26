В понедельник, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки (ОТГ) "Север" (ООС) противник нарушил режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций войск ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север".

В результате огня противника один солдат получил осколочное ранение. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее "Страна" писала, как New York Times разбирались, что делает "Правый сектор" под Авдеевкой. Там рассказали, что применяют оружие первыми и используют беспилотники на линии фронта. Американский журналист на это отмечает, что неизвестно, сколько украинских солдат погибло от ответного огня, в ответ на огонь формирований, которые применяют оружие первыми.

Напомним, что в ОБСЕ и ООН подтвердили гибель 4-летнего мальчика на Донбассе от взрыва.