Глава Министерства внутренних дел (МИД) Германии Хайко Маас, который ранее предостерег от конфликта с Россией, заявил, что не существует альтернативы диалогу с РФ.

Слова главы внешнеполитического ведомства приводит TACC в понедельник, 26 апреля.

"Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы", - сказал он.

Также Маас назвал прямой диалог России и США "положительным событием", полезным для всего мира.

Напомним, недавно власти Украины обратились к Германии с просьбой поставить оборонительное оружие - бывшие в употребление корветы, ракеты, системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования на фоне эскалации ситуации на границе с РФ.

Также мы сообщали, что ранее глава МИД Германии призвал Россию к сотрудничеству с Украиной, но не знает "удастся ли это".