Турецкая партия Vatan ("Родина") в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 году предложила признать Крым российским. Это произошло 26 апреля на митинге перед посольством США в Анкаре.

О предложении сообщает РИА Новости.

Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные в начале XX века в Османской империи, 24 апреля. В ответ партия Vatan провела митинг в Анкаре.

"Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма и Абхазии, а также Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном", - такое обращение зачитал на митинге генсек партии Озгюр Бурсалы.

В политсиле уверены, что признание Байденом геноцидом событий 1915 года неправомочно в отсутствие решения международного суда. Также в заявлении партии указывается, что, в соответствии с принятым в 2015 году вердиктом Европейского суда по правам человека, председатель партии Vatan Догу Перинчек, осужденный ранее в Швейцарии за расовую дискриминацию, имел право отрицать, что массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году были геноцидом. Перинчек тогда заявлял, что "геноцид армян - огромная международная ложь".

Партия Vatan параллельно провела акцию протеста перед генконсульством США в Стамбуле и намерена организовывать такие мероприятия в течение недели в разных городах Турции.

Ранее "Страна" рассказывала, как турецкие газеты отреагировали на заявление Байдена о геноциде армян.

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