В Турции, наращивать туризм с которой еще недавно планировал президент Украины Владимир Зеленский, почти на три недели объявили полный локдаун. Он будет действовать с 29 апреля по 17 мая, и будет касаться иностранных туристов.

Об этом сообщают турецкие власти.

Морские курорты (да и вообще гостиницы на приём туристов по всей стране) будут закрыты, все резервации в отелях на период до 17 мая отменяют и переносят.

Другие ограничения тоже жесткие. Рестораны и кафе будут работать только на доставку, даже вынос запрещен.

Между городами можно будет передвигаться только по разрешению. Садики и старшеклассники переходят на онлайн-обучение.

Сетевые супермаркеты будут закрыты по воскресеньям.

Сейчас в Турции – священный месяц Рамадан, а с 12 по 16 мая мусульмане обычно пышно и массово празднуют его окончание, поэтому локдаун устроили специально в эти дни, чтобы не дать людям массово собираться,

Ранее "Страна" писала, как президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшегося 15 апреля. В нем он коснулся темы туризма в турецком направлении в связи с остановкой авиасообщения между Россией и Турцией.

Глава государства заявил, что закрытие границы с Турцией - это дело России, Украина же будет наращивать туризм в этом направлении.

"Вы слышали, что Россия будет ограничивать туризм в Турцию. Это их дело, а я думаю, наоборот, нам нужно наращивать и поддерживать туризм с Турцией", - говорил тогда Зеленский.

Такое заявление Зеленского появилось после решения России остановить туристический поток в Турцию из-за вспышки коронавируса в этой стране.