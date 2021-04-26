Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикации в западной прессе о том, что во Врбетице (Чехия) на взорванных в 2014 складах хранились противопехотные мины. Захарова потребовала разъяснить эту информацию у властей Праги, Киева и Софии.

Обращение чиновницы опубликовано в Фейсбуке МИД РФ.

По ее словам, ведомство заинтересовала растиражированная международными СМИ информация германского издания Die Welt от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились "сотни противопехотных мин".

"Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным "Нью-Йорк Таймс", являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств", - заявила Захарова.

Она напомнила, что в соответствии со статьей 1 КЗПМ государства-участники среди прочего обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины", а также не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению» такой деятельности.

"Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах во Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ", - сказала Захарова.

Ранее "Страна" писала, что 17 апреля Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков - Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В Службе внешней разведки РФ заявления о причастности России ко взрыву в Чехии назвали убогой ложью.

А президент Чехии допустил, что Россия не имеет отношения к взрывам военных складов.