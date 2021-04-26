Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

В Кремле заявили, что Макрон сам позвонил Путину.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится на сайте президента РФ.

В Кремле рассказали, что "президенты особое внимание лидеры внутриукраинскому конфликту".

"Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - заявили в Кремле.

Кроме того, Макрон рассказал Путину о прошедших в Париже переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президенты рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, выразили готовность "по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ".

Также лидеры обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением Covid-19.

На сайте российского президента добавили, что "затрагивалась и ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального".

"По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий", - добавили в Кремле.

В свою очередь французское издание La Tribune со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон призвал Путина "снизить напряженность в Украине".

Напомним, ранее Макрон уже призывал Россию снизить напряженность у границ с Украиной.

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