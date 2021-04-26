Сенат Парламента Чешской республики собирается инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана по причине якобы допущенного им рассекречивания некоторых данных во время телеобращения к согражданам в воскресенье, 25 апреля, что можно классифицировать как измену Родине.

Об этом со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Милоша Выстрчила сообщает РИА "Новости"

"Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты", — заявил Выстрчил.

Председатель Сената Чехии имеет виду специалистов по конституционному праву.

25 апреля Земан в ходе чрезвычайного телевизионного обращения по этому инциденту сообщил, что ко взрывам могли привести неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб. При этом он указал, что в отчетах Службы безопасности и информации страны нет никаких свидетельств того, что "российские агенты" находились в районе Врбетице.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В свою очередь Кремль объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. После этого ряд стран в знак солидарности с Чехий выслал российских дипломатов, в частности: Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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