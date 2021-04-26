Миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что к концу 2022 года мир полностью вернется к нормальной жизни. Обмен вакцинами будет расти, а число случаев заболевания COVID-19 удастся существенно сократить.

Об этом основатель Microsoft сказал в интервью Sky News 25 апреля.

В небольшом интервью британскому каналу Гейтс указал на высокую скорость охвата населения вакцинацией от коронавируса в богатых странах, включая США и Великобританию. По его мнению, это помогает высвободить дозы вакцин для обмена с другими странами.

Хотя он не ожидает, что COVID-19 будет искоренен к следующему году, по его прогнозам, что к концу 2022 года количество заболевших удастся сократить до "очень небольшого числа".

65-летний богач также отметил, что подготовка к будущим пандемиям должна стать "главным приоритетом", и выразил опасение, что о ней забудут, как уже происходило не раз после вспышек Эболы.

Но все же он надеется, что из-за разрушительных глобальных экономических и человеческих потерь от пандемии "пережившее ее поколение будет помнить об этом".

Ранее "Страна" приводила слова миллиардера о том, что для надежности от коронавируса нужно делать три прививки.

Он также объяснял, как борьба с коронавирусом поможет победить другие болезни.