Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировали официальное заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армянского населения в Османской империи в начале прошлого века.

Соответствующий комментарий Эрдоган озвучил в эфире турецких телеканалов.

"Заявление Байдена нанесло ущерб турецко-американским отношениям. Если вы говорите "геноцид", посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит - все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык "геноцид" к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака. Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе", - заявил он.

Также Эрдоган считает, что в армянской стороны нет доказательств, "как нет решения международного суда по геноциду 1915 года".

"Во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами, но вы нигде не найдете массовых захоронений армян", - добавил президент.

Кроме того, он назвал заявление президента США "неправомерным, несправедливым и противоречащим истории".

"Нас они (слова Байдена - Ред.) расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания", - добавил он.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, "радикальные инициативы армянских и антитурецких кругов" привели к тому, что глава Белого дома признал геноцид.

Напомним, 24 апреля президент США в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

В свою очередь, власти Турции отреагировали на заявление Байдена. Министр иностранных дел страны считает, что "с помощью слов нельзя изменить или переписать историю".

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