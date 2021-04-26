В Турции усиливают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет TASS в понедельник, 26 апреля.

"С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун", - сказал он.

Президент Турции добавил, что в стране будут закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны Министерства внутренних дел (МВД). Кроме того, междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, загрузка общественного транспорта будет составлять 50% пассажиров.

Напомним, недавно власти Кипра решили ввести локдаун по всей стране, чтобы помешать распространению коронавируса. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 26 апреля по 9 мая.

Также мы сообщали, что в Турции с 15 марта изменились правила въезда для всех путешествующих. Всем желающим попасть в страну нужно будет заполнить специальную анкету за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде.

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