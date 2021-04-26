Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия Сovid-19 в мире усиливается. Кроме того, по его словам, шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от болезни.

Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал в ходе брифинга в Женеве в понедельник, 26 апреля.

"Во всем мире пандемия Сovid-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество укреплять медицинские системы и готовится к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.

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